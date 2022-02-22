У Кремлі заявили, що визнали незалежність "Л/ДНР" у тих межах, в яких були проголошені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія визнає “Луганську та Донецьку народні республіки” в тих межах, в яких “керівництво” республік здійснює свої повноваження. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН.
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"У тих межах, в яких вони себе проголошували", - заявив Пєсков.
Деталі
Пєсков уточнив, що визнання буде здійснено в тих межах, в яких псевдореспубліки були проголошені та існують.
Від подальших коментарів він відмовився, сказавши, що додати йому нічого.
Крім того, на запитання про те, чи російські миротворці попрямували до Донбасу, Пєсков відповів, що йому нічого про це невідомо.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після визнання Путіним "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.