В Кремле завершилась встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым завершилась, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Встреча длилась около двух часов. Пока нет никаких сообщений о том, что обсуждали на встрече президент РФ В.Путин с госсекретарем США Р.Тиллерсоном.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин начал в Кремле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как сообщал УНН, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг.