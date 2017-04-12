В Кремле завершилась встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном

Встреча длилась около двух часов. Пока нет никаких сообщений о том, что обсуждали на встрече президент РФ В.Путин с госсекретарем США Р.Тиллерсоном.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин начал в Кремле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНН, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг.