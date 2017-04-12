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У Кремлі завершилась зустріч В.Путіна з Р.Тіллерсоном

У Кремлі завершилась зустріч В.Путіна з Р.Тіллерсоном

Київ • УНН

 • 28931 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Зустріч президента РФ Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим завершилася, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.

Зустріч тривала близько двох годин. Поки що немає ніяких повідомлень про те, що обговорювали на зустрічі президент РФ В.Путін з держсекретарем США Р.Тіллерсоном.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін розпочав в Кремлі зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНН, що держсекретар США Рекс Тіллерсон перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим розповів, що будуть обговорюватися питання, на які країни мають різні погляди для того, щоб звузити це коло питань.

Українські Національні Новини

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