У Кремлі завершилась зустріч В.Путіна з Р.Тіллерсоном

Зустріч тривала близько двох годин. Поки що немає ніяких повідомлень про те, що обговорювали на зустрічі президент РФ В.Путін з держсекретарем США Р.Тіллерсоном.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін розпочав в Кремлі зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНН, що держсекретар США Рекс Тіллерсон перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим розповів, що будуть обговорюватися питання, на які країни мають різні погляди для того, щоб звузити це коло питань.