В Кремле "открещиваются" от письма В.Януковича о введении войск

"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и ни одного подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - сказал Д.Песков.

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Отвечая на вопрос о том, как можно объяснить, что умерший в феврале постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на совете безопасности, предъявлял письмо от В.Януковича президенту РФ Владимиру Путину и заявлял, что он уполномочен доложить об этом письме, Д.Песков заявил, что не может объяснить этот факт.

"Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре - то, что я уже сказал", - заявил он.