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У Кремлі "відхрещуються" від листа В.Януковича про введення військ

Київ • УНН

 • 13275 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Листа від колишнього президента України Віктора Януковича з пропозиціями про введення військ в Україну в адміністрацію Кремля не надходило. Про це заявив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Справа в тому, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило і жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося", — сказав Д.Пєсков.

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Відповідаючи на питання про те, як можна пояснити, що померлий в лютому постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, виступаючи на раді безпеки, пред'являв лист від В.Януковича президенту РФ Володимиру Путіну і заявляв, що він уповноважений доповісти про цей лист, Д.Пєсков заявив, що не може пояснити цей факт.

"Цього я не можу пояснити, цього я не знаю. Я можу тільки констатувати вам ситуацію де-факто і де-юре – те, що я вже сказав", — заявив він.

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