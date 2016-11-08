В Кремле рассказали о степени готовности РФ к реанимации отношений с США

"Настолько, насколько наши партнеры в Вашингтоне будут готовы заняться реанимацией наших отношений и выводом отношений в режим взаимовыгодного диалога, диалога, в ходе которого учитываются взаимные интересы", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько может быть осуществлена новая "перезагрузка" в отношениях между Москвой и Вашингтоном после американских выборов.

По словам Д.Песков, российский президент неоднократно говорил, что Россия заинтересована в отношениях с США.

"Мы будем готовы продвинуться настолько в развитии и восстановлении этих отношений, насколько будут готовы наши американские партнеры", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто должен сделать первый шаг в восстановлении отношений, Москва или Вашингтон, Д.Песков отметил, что "здесь важно наличие политической воли".