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15 марта, 19:03 • 113343 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161214 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134746 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127474 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111180 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104649 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100895 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Кремле рассказали о степени готовности РФ к реанимации отношений с США

В Кремле рассказали о степени готовности РФ к реанимации отношений с США

Киев • УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Россия готова к реанимации сотрудничества с США настолько, насколько Вашингтон готов вывести отношения на новый уровень при учете интересов друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Настолько, насколько наши партнеры в Вашингтоне будут готовы заняться реанимацией наших отношений и выводом отношений в режим взаимовыгодного диалога, диалога, в ходе которого учитываются взаимные интересы", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько может быть осуществлена новая "перезагрузка" в отношениях между Москвой и Вашингтоном после американских выборов.

По словам Д.Песков, российский президент неоднократно говорил, что Россия заинтересована в отношениях с США.

"Мы будем готовы продвинуться настолько в развитии и восстановлении этих отношений, насколько будут готовы наши американские партнеры", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто должен сделать первый шаг в восстановлении отношений, Москва или Вашингтон, Д.Песков отметил, что "здесь важно наличие политической воли".

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