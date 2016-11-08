У Кремлі розповіли про ступінь готовності РФ до реанімації відносин з США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Росія готова до реанімації співпраці з США настільки, наскільки Вашингтон готовий вивести відносини на новий рівень при врахуванні інтересів один одного. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Настільки, наскільки наші партнери у Вашингтоні будуть готові зайнятися реанімацією наших відносин і виведенням відносин в режим взаємовигідного діалогу, діалогу, під час якого враховуються взаємні інтереси", - сказав він, відповідаючи на питання, наскільки може бути здійснене нове "перезавантаження" у відносинах між Москвою і Вашингтоном після американських виборів.
За словами Д.Пєскова, російський президент неодноразово говорив, що Росія зацікавлена у відносинах з США.
"Ми будемо готові просунутися настільки в розвитку і відновленні цих відносин, наскільки будуть готові наші американські партнери", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, хто повинен зробити перший крок у відновленні відносин, Москва чи Вашингтон, Д.Пєсков зазначив, що "тут важлива наявність політичної волі".