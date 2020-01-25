В Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова и возможность изменения политики в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет, заявил федеральному агентству ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН.
“Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю”, — сказал он, комментируя слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который в своем Telegram-канале написал в субботу, что помощник президента РФ Владислав Сурков “ушел с государственной службы” “в связи со сменой курса на украинском направлении”.
Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации в Украине. “Что касается якобы изменения политики по ситуации в Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит”, — сказал он.
Стоит напомнить, еще весной 2019 года сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков, который курирует украинского направления, якобы уходит в отставку, это называют развязкой “большой истории”, но “не финалом”.
Отметим, что в апреле прошлого года глава управление по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун оставил свой пост, сообщило издание “Коммерсант”. Говорун, который был известен также как “куратор по вопросам Украины”, написал заявление об отставке, подтвердили одному из российских СМИ три источника, близких к управлению.