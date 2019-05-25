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Сурков йде з українського напрямку: з'явилися подробиці

Сурков йде з українського напрямку: з'явилися подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Помічник президента Росії Владислав Сурков, який є куратором українського напрямку, нібито йде у відставку, це називають розв'язкою "великої історії", але "не фіналом". Про це написав Telegram-канал "Пяр під час чуми", передає УНН.

Про те, що Сурков звільнився, повідомив напередодні Telegram -канал "Незигарь", що спеціалізується на інсайдах з Кремля.

"Те, що Сурков йде з українського напрямку, прямо пов'язано з необранням Порошенка", - зазначено в повідомленні Telegram-каналу "Пяр під час чуми".

"Сурков був гарантом усіх російських інвестицій української еліти і активним захисником інвестицій і власності російських компаній в Україні. До речі і цю функцію Сурков останнім часом втратив... Тобто, давнє покидання Сурковим процесу можна зрозуміти. Апарат його давно розформовано. Але це не просто "закінчення повноважень". Це розв'язка великої історії. Але не фінал: вельми цікаво, що ж приховувала українська павутина Суркова", - сказано в повідомленні Telegram-каналу "Пяр під час чуми".

Тим часом, політолог Олексій Чеснаков в Facebook відреагував на повідомлення про нібито відставку Суркова так: "Проноситься слух: "Сурков написав заяву про відставку"! З жахом вони строчать смски і питання в вотсапах всім, хто коли-небудь був присутній у Владислава Юрійовича на нарадах за останні 19 років. Отримавши негативну відповідь, вони негайно заспокоюються".

При цьому з'явилося і ім'я того, хто може прийти на заміну Суркову. "Дівчата, є думка, що замість Суркова буде призначений Бабич", - повідомляє Telegram-канал "Нещадний піарник".

У зв'язку з цим також в повідомленні Telegram-канал "Давидов.Індекс" зазначено: "Новини постмодерну: злі язики пропонують визнати, що у Михайла Бабича хороші піарники. Але це неточно".

Нагадаємо, у травні минулого року російські ЗМІ також повідомляли, що помічник Путіна Владислав Сурков, який займається питанням України, ймовірно, піде в відставку.

Українські Національні Новини

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