У Кремлі прокоментували повідомлення про відставку Суркова та можливість зміни політики щодо України

“Ніяких указів щодо відставки Суркова немає, такою інформацією я не володію”, — сказав він, коментуючи слова російського експерта, директора Центру політичної кон’юнктури Олексія Чеснакова, який в своєму Telegram-каналі написав в суботу, що помічник президента РФ Владислав Сурков “пішов з державної служби” “у зв’язку зі зміною курсу на українському напрямі”.

Пєсков зазначив, що Москва не змінювала свою політику щодо ситуації в Україні. “Що стосується нібито зміни політики щодо ситуації в Україні, це не відповідає дійсності і відображає лише особисту точку зору того, хто про це говорить”, — сказав він.

Варто нагадати, ще навесні 2019 року повідомлялося, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який є куратором українського напрямку, нібито йде у відставку, це називають розв’язкою “великої історії”, але “не фіналом”.

Зазначимо, що у квітні минулого року глава управління по прикордонному співробітництву адміністрації президента Олег Говорун залишив свій пост, повідомило видання “Коммерсант”. Говорун, який був відомий також як “куратор з питань України”, написав заяву про відставку, підтвердили одному з російських ЗМІ три джерела, близьких до управління.