В Кремле оценили возможность обмена брошенных за решетку украинцев в РФ

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству", - сказал он.

"В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - отметил Д.Песков.

Накануне представитель Президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что Петр Порошенко готовит стратегию возвращения украинцев из российских тюрем.