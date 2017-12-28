У Кремлі оцінили можливість обміну кинутих за грати українців у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Засуджені в Росії за різними статтями КК РФ українці не підлягають обміну в рамках мінських домовленостей, тому що не вважаються полоненими. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Що стосується низки осіб, яких ви маєте на увазі, які засуджені тут у Росії, то безумовно, вони не можуть вважатися полоненими або утримуваними особами. Вони засуджені в Росії за російським законодавством", - сказав він.
"У будь-якому випадку, подібні питання обговорюються на вищому рівні і все залежить від тих рішень, які приймає глава держави", - зазначив Д.Пєсков.
Напередодні представник Президента в парламенті Ірина Луценко зазначила, що Петро Порошенко готує стратегію повернення українців з російських в'язниць.