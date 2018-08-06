В Кременчуге мужчина пытался совершить самоубийство

"5 августа, экипаж патрульных полицейских получил вызов о том, что мужчина намерен совершить самоубийство. Правоохранители немедленно выехали на место вызова. Заявительница сообщила, что ее сожитель, после ссоры угрожал покончить с собой, а теперь закрылся в доме и не контактирует с ней", - говорится в сообщении.

Один из полицейских с разрешения хозяйки выдавил окно и попал внутрь помещения. В комнате ощущался резкий запах газа. На полу в кухне нашли человека 38-лет без сознания.

"Полицейские перекрыли газ и вынесли гражданина во двор для предоставления домедицинской помощи. По приезду врачи скорой медицинской помощи констатировали у пострадавшего отравления природным газом. Последнего госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказали в патрульной полиции.

Напомним, в одной из многоэтажек в Тернополе произошел взрыв. В тот момент в помещении находились три человека.