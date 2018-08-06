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У Кременчуці чоловік намагався скоїти самогубство

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Патрульні поліцейські завадили спробі самогубства у Кременчуці: чоловік зачинився у будинку. У кімнаті відчувався різкий запах газу. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Кременчука, передає УНН.

"5 серпня, екіпаж патрульних поліцейських отримав виклик про те, що людина має намір вчинити самогубство. Правоохоронці негайно виїхали на місце виклику. Заявниця повідомила, що її співмешканець, після сварки погрожував вкоротити собі віку, а тепер зачинився у будинку та не контактує із нею", - йдеться в повідомленні.

Один з поліцейських з дозволу господарки видавив вікно та потрапив усередину помешкання. У кімнаті відчувався різкий запах газу. На підлозі у кухні знайшли чоловіка 38-років без свідомості.

"Поліцейські перекрили газ та винесли громадянина на подвір’я для надання домедичної допомоги. По приїзду лікарі швидкої медичної допомоги констатували у потерпілого отруєння природним газом. Останнього шпиталізували до медичного закладу", - розповіли у патрульній поліції.

Нагадаємо, в одній з багатоповерхівок у Тернополі стався вибух. На той момент у помешканні перебували троє осіб. 

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