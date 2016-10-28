В Краматорске задержали иностранных выпускников медицинского ВУЗа "ДНР" с поддельными документами

Сегодня, 28 октября, в Краматорске сотрудники СБУ задержали трех иностранцев (граждане Ирака, Пакистана и Индии), которые приехали из оккупированного Донецка с поддельными документами (вид на жительство) и с дипломами "ДНР".

Трое иностранцев поступили в Донецкий медицинский университет до начала АТО, когда Донецк еще не был оккупированным. С приходом боевиков иностранцы захотели уехать. Но пророссийски настроенные преподаватели вуза заверили, что вместо украинского диплома иностранцы получат диплом российского образца. Наивные студенты продолжили обучение.

После окончания обучения в вузе стало известно, что ни российский, ни украинский диплом иностранцам не светит. Однако им выдали дипломы "ДНР".

Студенты отправились в Краматорск, в надежде заменить диплом "ДНР" на украинский. В чем им было отказано. Также стало известно, что у всех трех иностранцев, во время пребывания в "ДНР" истек срок действия визы на нахождение в Украине. "Чиновники ДНР" оформили иностранцам собственное разрешение и поставили печать. Так как печать и документы "ДНР" являются незаконными в Украине, согласно законодательству - иностранцы прибыли с поддельными документами и никому не нужным дипломом. По словам источника в СБУ, эти лица будут депортированы в свои страны. На память им разрешили оставить у себя дипломы "ДНР".