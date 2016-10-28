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У Краматорську затримали іноземних випускників медичного вишу “ДНР” із підробними документами

У Краматорську затримали іноземних випускників медичного вишу “ДНР” із підробними документами

Київ • УНН

 • 15796 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня УНН. У Краматорську СБУ затримала іноземних випускників медичного вишу “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в СБУ.

Сьогодні, 28 жовтня, в Краматорську співробітники СБУ затримали трьох іноземців (громадяни Іраку, Пакістану та Індії), які приїхали з окупованого Донецька з підробленими документами (вид на проживання) і з дипломами “ДНР”.

Троє іноземців вступили до Донецького медичного університету до початку АТО, коли Донецьк ще не був окупованим. З приходом бойовиків іноземці захотіли поїхати. Але проросійськи налаштовані викладачі вишу запевнили, що замість українського диплома іноземці отримають диплом російського зразка. Наївні студенти продовжили навчання.

По закінченню навчання у виші стало відомо, що ні російський, ні український диплом іноземцям не світить. Проте їм видали дипломи “ДНР”.

Студенти вирушили в Краматорськ, в надії змінити диплом “ДНР” на український. У чому їм було відмовлено. Також стало відомо, що у всіх трьох іноземців, під час перебування в “ДНР” закінчився термін дії візи на знаходження в Україні. “Чиновники ДНР” оформили іноземцям власний дозвіл і поставили печатку. Так як друк і документи “ДНР” є незаконними в Україні, згідно із законодавством — іноземці прибули з підробленими документами та нікому не потрібним дипломом. За словами джерела з СБУ, ці особи будуть депортовані до своїх країн. На пам’ять їм дозволили залишити у себе дипломи “ДНР”.

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