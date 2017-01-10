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В Краматорске осудили организатора незаконного референдума

В Краматорске осудили организатора незаконного референдума

Киев • УНН

 • 6621 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Краматорске осудили организатора незаконного референдума. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в мае 2014 г. жительница Краматорска, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и вывода из-под юрисдикции Украины отдельных административно-территориальных единиц Донецкой области, организовала и руководила работой одной из так называемых участковых избирательных комиссий во время проведения незаконного референдума на территории города Краматорска.

По приказам участников террористической организации "ДНР" обвиняемая контролировала и координировала работу граждан, привлеченных в качестве "членов участковой комиссии", которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, распределяла между ними обязанности в части формирования списков граждан, завершивших указанное незаконное голосование, а также передачу бюллетеней вооруженным представителям террористической организации "ДНР".

Решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

За организацию проведения незаконного референдума женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком на 1 год.

 

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