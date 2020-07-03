В Краматорске проведут расследование из-за заражения коронавирусом персонала детсада
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Краматорске Донецкой области будет проведено эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада коронавирусом и нарушений карантина. Об этом заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщает УНН.
Известно, что работница детсада, уже находясь на больничном с пневмонией, пришла на работу.
"Эпидрасследование будет проводить санстанция. Если какие-то нарушения будут выявлены, думаю, это будет передано в те органы, которые имеют право проводить и следственные действия, и любые действия", - сказал Педенко.
Он добавил, что на момент, когда женщина пришла на работу, она, скорее всего, еще не получила положительного теста на COVID-19.
Добавим, 1 июля от Краматорского городского филиала государственного учреждения "Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" поступила информация об обнаружении у работницы детского сада (яслей-сада) № 51 "Голубок" коронавирусной инфекции, подтвержденной тестированием ПЦР. Отмечается, что женщина работает методистом и контакта с детьми не было.
Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.