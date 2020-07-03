У Краматорську проведуть розслідування через зараження коронавірусом персоналу дитсадку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Краматорську на Донеччині буде проведене епідрозслідування щодо факту зараження серед персоналу дитячого садка коронавірусом та порушень карантину. Про це заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької ОДА Олександр Педенко, повідомляє УНН.
Відомо, що працівниця дитсадка, вже перебуваючи на лікарняному з пневмонією, прийшла на роботу.
“Епідрозслідування буде проводити санстанція. Якщо якісь порушення будуть виявлені, думаю, це буде передано до тих органів, які мають право проводити і слідчі дії, і будь-які дії”, — сказав Педенко.
Він додав, що на момент, коли жінка завітала на роботу, вона, скорше всього, ще не отримала позитивного тесту на COVID-19.
Додамо, 1 липня від Краматорської міської філії державної установи “Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” надійшла інформація про виявлення у працівниці дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 51 “Голубок” коронавірусної інфекції, підтвердженої тестуванням ПЛР. Зазначається, що жінка працює методистом та контакту з дітьми не мала.
Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.