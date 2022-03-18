В Краматорске оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому и админзданию: есть жертвы

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“Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание”, - говорится в сообщении.

Детали

Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливают.

Как отметили, россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают обстреливать гражданских.

Добавим

За ночь в Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном.



