Ніч на Луганщині: окупанти обстріляли понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури росіяни зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному за ніч. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
Деталі
Артилерія і системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня цілили по мирних жителях Сєвєродонецька.
Цитата
"На жаль, ми вже маємо двох загиблих та чотирьох поранених. В деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ та вода – намагатимемось полагодити якомога швидше. Однак людські життя вже не повернеш", - повідомив Сергій Гайдай.
Увечері ворог обстріляв градами старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.
У Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Є двоє поранених.