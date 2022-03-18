Ночь на Луганщине: оккупанты обстреляли более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры русские разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, пишетУНН.

Детали

Артиллерия и системы залпового огня русской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целили по мирным жителям Северодонецка.

Цитата

"К сожалению, мы уже имеем двух погибших и четырех раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода - постараемся починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", - сообщил Сергей Гайдай.

Вечером враг обстрелял градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

В Рубежном за ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых.

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