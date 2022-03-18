У Краматорську окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку та адмінбудівлі: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку та адмінбудівлі Краматорська. Попередньо відомо про двох загиблих та шість поранених, пише УНН за посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.
Цитата
“Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюють.
Як зазначили, росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують обстрілювати цивільних.
Додамо
За ніч на Луганщині росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури в Сєвєродонецьку та Рубіжному.