В Краматорске на взятке задержали налоговика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Луганской области разоблачено и задержано на взятке налоговика. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Заведующего одного из секторов ГУ ГФС в Луганской области задержан по подозрению в вымогательстве и полученнии взятки за не инициирование проведения проверки соблюдения налогового законодательства от одного из местных предпринимателей. Сумма неправомерно выгоды 10000 гривен.
ТУ Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры проводит досудебное расследование по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Как сообщал УНН, должностное лицо Закарпатской ОГА разоблачили при получении 400 долл. взятки.