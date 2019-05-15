У Краматорську на хабарі затримали податківця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Луганській області викрито та затримано на хабарі податківця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Завідувача одного з секторів ГУ ДФС в Луганській області затримано за підозрою у вимаганні та одержанні хабара за не ініціювання проведення перевірки дотримання податкового законодавства від одного з місцевих підприємців. Сума неправомірно вигоди 10 тисяч гривень.
ТУ Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури проводить досудове розслідування за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Як повідомляв УНН, посадовця Закарпатської ОДА викрили при отриманні 400 дол. хабара.