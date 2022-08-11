В каждом мариупольце видят националиста и азовца: Бойченко рассказал, как оккупанты ищут членов сопротивления

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"Они напуганы тем, что видят перед собой. То есть там вспыхнуло, здесь вспыхнуло, и это называется – сопротивление. Поэтому они до сих пор не убрали фильтрации. То есть Мариуполь – это единственный город, который имеет фильтрацию, другие города ж не имеют. Почему? Потому что они в каждом мариупольце видят националиста, в каждом мариупольце видят азовца. Поэтому они напуганы, что могут кого-нибудь выпустить из Мариуполя, и потом им за это что-нибудь будет. Их много, случаев уже больше десятка было в Мариуполе, и, к сожалению, они их ищут, есть те ребята, которые попали в плен", – рассказал Бойченко.

Дополнение

В Мариуполе сработала растяжка, установленная на территории центральной бухгалтерии. Коллаборанты совершили неудачную попытку получить доступ к документам.

В июле сообщали, что более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах "днр".