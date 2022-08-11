У кожному маріупольці бачать націоналіста й азовця: Бойченко розповів, як окупанти шукають членів спротиву

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"Вони налякані тим, що бачать перед собою. Тобто там спалахнуло, тут спалахнуло, і це має назву – спротив. Тому вони досі не прибрали фільтрації. Тобто Маріуполь – це єдине місто, яке має фільтрацію, інші міста ж не мають. Чому? Тому що вони в кожному маріупольці бачать націоналіста, в кожному маріупольці вони бачать азовця. Тому вони налякані, що можуть когось випустити з Маріуполя, і потім їм за це щось буде. Їх багато, випадків вже більше десятка було в Маріуполі, і, на жаль, вони їх шукають, є вже ті хлопці та дівчата, які потрапили в полон", – розповів Бойченко.

Доповнення

У Маріуполі спрацювала розтяжка, встановлена на території центральної бухгалтерії. Колаборанти здійснили невдалу спробу отримати доступ до документів.

У липні повідомляли, що понад 10 тисяч маріупольців перебувають у в'язницях "днр".