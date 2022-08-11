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У кожному маріупольці бачать націоналіста й азовця: Бойченко розповів, як окупанти шукають членів спротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У кожному жителі Маріуполя російські окупанти бачать націоналіста й азовця. Про те, як рашисти шукають членів українського спротиву, кореспонденту УНН повідомив мер міста Вадим Бойченко.

У кожному маріупольці бачать націоналіста й азовця: Бойченко розповів, як окупанти шукають членів спротиву

Цитата

"Вони налякані тим, що бачать перед собою. Тобто там спалахнуло, тут спалахнуло, і це має назву – спротив. Тому вони досі не прибрали фільтрації. Тобто Маріуполь – це єдине місто, яке має фільтрацію, інші міста ж не мають. Чому? Тому що вони в кожному маріупольці бачать націоналіста, в кожному маріупольці вони бачать азовця. Тому вони налякані, що можуть когось випустити з Маріуполя, і потім їм за це щось буде. Їх багато, випадків вже більше десятка було в Маріуполі, і, на жаль, вони їх шукають, є вже ті хлопці та дівчата, які потрапили в полон", – розповів Бойченко.

Доповнення

У Маріуполі спрацювала розтяжка, встановлена на території центральної бухгалтерії. Колаборанти здійснили невдалу спробу отримати доступ до документів.

У липні повідомляли, що понад 10 тисяч маріупольців перебувають у в'язницях "днр".

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