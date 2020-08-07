У Косюка рассказали, как добились энергосбережения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На "Мироновской птицефабрике" (МХП) введен международный стандарт "Система энергетического менеджмента", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь о стандарте ISO 50001:2018, который позволит компании более рационально и эффективно потреблять и использовать энергоресурсы.
"Уже вскоре на предприятии ожидают получить соответствующий подтверждающий сертификат", - рассказали в МХП.
Внедрение стандарта МХП задекларировал еще в прошлом году.
"Благодаря сертификации мы не просто становимся более энергосберегающими, это дальнейшая положительная трансформация по отношению к окружающей среде, повышении экологической ответственности. Это инновационное развитие, в русле которого движется МХП", - рассказал заместитель директора по инженерно-техническому обслуживанию Денис Смирнов.
Чтобы получить сертификат, МХП разработала более 80% новой документации. Теперь компания адаптирует свою деятельность в соответствии с международными требованиями.
"К примеру, сейчас идет автоматизация процесса сбора данных водопотребления на производственных участках, что существенно способствует не только более четкому пониманию энергозатрат, но и показывает потенциал к их сокращению.
Также в текущем году было увеличено количество технических узлов и автоматизированы процессы сбора данных по использованию водных ресурсов на инкубаторно-птицеводческой станции, что позволило установить более жесткую базовую линию по использованию энергоресурсами", - информирует главный энергетик предприятия Николай Коробов.
За счет энергоэффективных мероприятий до конца года МХП планирует сократить потребление электроэнергии на 0,5%, природного газа - на 1%, водных ресурсов - на 2%.
"В целом на реализацию этих и других задач в течение 2020 года Мироновская птицефабрика направит более 6 млн грн прямых инвестиций", - рассказали в компании.
Там добавили, что внедрение стандарта ISO 50001:2018 не является разово выполненным комплексом работ.
"Он предполагает постоянное и последовательное улучшение энергосистемы, включая энергоэффективность, энергобезопасность и энергопотребление. Проще говоря, предприятие должно и будет ежегодно подтверждать стандарт, демонстрируя соответствующую динамику", - подытожил Смирнов.
Ранее УНН сообщал, что МХП запустил "виртуальный помощник энергетика ".
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины с международными активами и рынками сбыта в 80 странах мира. Самый известный бренд - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.