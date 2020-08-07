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У Косюка розповіли, як домоглися енергоощадливості

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. На "Миронівській птахофабриці" (МХП) впроваджено міжнародний стандарт "Система Енергетичного Менеджменту", передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Мова про стандарт ISO 50001:2018, який дозволить компанії більш раціонально та ефективно споживати й використовувати енергоресурси.

"Вже незабаром на підприємстві очікують отримати відповідний підтверджуючий сертифікат", - розповіли у МХП.

Впровадження стандарту МХП задекларував ще торік.

"Завдяки сертифікації ми не просто стаємо більш енергоощадливими, це подальша позитивна трансформація у ставленні до навколишнього середовища, підвищенні екологічної відповідальності. Це інноваційний розвиток, в руслі якого рухається МХП", - розповів заступник директора з інженерно-технічного обслуговування Денис Смирнов.

Аби отримати сертифікат, МХП розробила понад 80% нової документації. Тепер компанія адаптує свою діяльність відповідно до міжнародних вимог.

"Приміром, нині триває автоматизація процесу збору даних водоспоживання на виробничих дільницях, що суттєво сприяє не лише більш чіткому розумінню енергозатрат, а й показує потенціал до їх скорочення.

Також протягом поточного року було збільшено кількість технічних вузлів та автоматизовано процеси збору даних з використання водних ресурсів на інкубаторно-птахівничій станції, що дало змогу встановити більш жорстку базову лінію з використання енергоресурсів", — інформує головний енергетик підприємства Микола Коробов.

За рахунок енергоефективних заходів до кінця року МХП планує скоротити споживання електроенергії на 0,5%, природного газу - на 1%, водних ресурсів - на 2%.

"Загалом на реалізацію цих та інших завдань протягом 2020 року Миронівська птахофабрика спрямує понад 6 млн грн прямих інвестицій", - розповіли у компанії.

Там додали, що впровадження стандарту ISO 50001:2018 не є разово виконаним комплексом робіт.

"Він передбачає постійне та послідовне поліпшення енергосистеми, включаючи енергоефективність, енергобезпеку та енергоспоживання. Простіше кажучи, підприємство має і буде щорічно підтверджувати стандарт, демонструючи відповідну динаміку", — підсумував Смирнов.

Раніше УНН повідомляв, що МХП запустив "віртуального помічника енергетика". 

Довідка УНН. МХП - один з найбільших агрохолдингів України з міжнародними активами та ринками збуту в 80 країнах світу. Найвідоміший бренд - "Наша Ряба". Власник компанії - Юрій Косюк.

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