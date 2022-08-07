В Косово задержали и подозревают в шпионаже российскую пропагандистку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Глава МВД Косово Джеляль Свечлия заявил, что сотрудница "Комсомольской правды" Дарья Асламова работает на российскую разведку под прикрытием журналистской деятельности. Ее задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
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"Сегодня (вечером 6 августа – ред.) на пограничном переходе на севере страны задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала в одежде журналиста. Так же участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя российскую оккупацию Украины", - написал глава МВД.
Детали
По его словам, власти Косово знали о деятельности Асламовой, а в ряде стран ей уже запрещен въезд.
"Ее попытка проникнуть в нашу страну, кроме того, что совпадает с развитием событий на севере страны, наглядно свидетельствует о российском следе и пропаганде, направленной на дестабилизацию нашей страны, к которой уже присоединилась Сербия", - добавил Джеляль Свечлия.
Контекст
Напряженность между Косово и Сербией вспыхнула после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, с 1 августа должны иметь временные косовские номера, а те, кто въезжает с сербским паспортом должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелов на косовской стороне.
После консультаций косовское правительство отложило выполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями, до 1 сентября.