В Косово задержали и подозревают в шпионаже российскую пропагандистку

Цитата

"Сегодня (вечером 6 августа – ред.) на пограничном переходе на севере страны задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала в одежде журналиста. Так же участвовала в боевых действиях в Украине, пропагандируя российскую оккупацию Украины", - написал глава МВД.

Детали

По его словам, власти Косово знали о деятельности Асламовой, а в ряде стран ей уже запрещен въезд.

"Ее попытка проникнуть в нашу страну, кроме того, что совпадает с развитием событий на севере страны, наглядно свидетельствует о российском следе и пропаганде, направленной на дестабилизацию нашей страны, к которой уже присоединилась Сербия", - добавил Джеляль Свечлия.

Контекст

Напряженность между Косово и Сербией вспыхнула после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, с 1 августа должны иметь временные косовские номера, а те, кто въезжает с сербским паспортом должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелов на косовской стороне.

После консультаций косовское правительство отложило выполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями, до 1 сентября.