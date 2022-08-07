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У Косово затримали і підозрюють у шпигунстві російську пропагандистку

У Косово затримали і підозрюють у шпигунстві російську пропагандистку

Київ • УНН

 • 147264 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Глава МВС Косова Джеляль Свечлія заявив, що співробітниця "Комсомольської правди" Дар'я Асламова працює на російську розвідку під прикриттям журналістської діяльності. Її затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Сьогодні (ввечері 6 серпня - ред.) на прикордонному переході на півночі країни затримали Дар'ю Асламову. Кілька країн довели, що вона займалася шпигунством для російської військової розвідки і що вона діяла в одязі журналіста. Так само брала участь у бойових діях в Україні, пропагуючи російську окупацію України", - написав глава МВС.

Деталі

За його словами, влада Косова знала про діяльність Асламової, а в низку країн їй уже заборонено в'їзд.

"Її спроба проникнути в нашу країну, окрім того, що збігається в часі з розвитком подій на півночі країни, наочно свідчить про російський слід і пропаганду, спрямовану на дестабілізацію нашої країни, до якої вже приєдналася Сербія", - додав Джеляль Свечлія.

Контекст

Напруженість між Косово та Сербією спалахнула після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, з 1 серпня повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Після консультацій косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами, до 1 вересня.

Українські Національні Новини

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