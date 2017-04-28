В КОРДе будет лишь несколько сотен человек - А.Аваков

"КОРД будет содержать в себе всего лишь несколько сотен человек на всю Украину", - сообщил А.Аваков.

Он также добавил, что в МВД довольны тем, что в составе Нацполиции уже сформировано элитное подразделение спецназа, которым является КОРД.

Напомним, А.Турчинов назвал специальное подразделение Национальной полиции КОРД элитой новой украинской полиции.