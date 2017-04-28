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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КОРДе будет лишь несколько сотен человек - А.Аваков

Киев • УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что корпус оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины (КОРД) будет насчитывать всего несколько сотен человек на всю Украину. Об этом он заявил в центре подготовки подразделений особого назначения Нацполиции, передает корреспондент УНН.

В КОРДе будет лишь несколько сотен человек - А.Аваков

"КОРД будет содержать в себе всего лишь несколько сотен человек на всю Украину", - сообщил А.Аваков.

Он также добавил, что в МВД довольны тем, что в составе Нацполиции уже сформировано элитное подразделение спецназа, которым является КОРД.

Напомним, А.Турчинов назвал специальное подразделение Национальной полиции КОРД элитой новой украинской полиции.

Украинские Национальные Новости

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