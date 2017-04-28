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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У КОРДі буде лише декілька сотень осіб - А.Аваков

Київ • УНН

 • 7696 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що корпус оперативно-раптової дії Національної поліції України (КОРД) буде налічувати всього декілька сотень осіб на всю Україну. Про це він заявив у центрі підготовки підрозділів особливого призначення Нацполіції, передає кореспондент УНН.

У КОРДі буде лише декілька сотень осіб - А.Аваков

"КОРД буде вміщувати в собі всього лише декілька сотень осіб на всю Україну", - повідомив А.Аваков.

Він також додав, що у МВС задоволені тим, що у складі Нацполіції вже сформований елітний підрозділ спецназу, яким є КОРД.

Нагадаємо, О.Турчинов назвав спеціальний підрозділ Національної поліції КОРД елітою нової української поліції.

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