У КОРДі буде лише декілька сотень осіб - А.Аваков

"КОРД буде вміщувати в собі всього лише декілька сотень осіб на всю Україну", - повідомив А.Аваков.

Він також додав, що у МВС задоволені тим, що у складі Нацполіції вже сформований елітний підрозділ спецназу, яким є КОРД.

Нагадаємо, О.Турчинов назвав спеціальний підрозділ Національної поліції КОРД елітою нової української поліції.