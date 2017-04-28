У КОРДі буде лише декілька сотень осіб - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що корпус оперативно-раптової дії Національної поліції України (КОРД) буде налічувати всього декілька сотень осіб на всю Україну. Про це він заявив у центрі підготовки підрозділів особливого призначення Нацполіції, передає кореспондент УНН.
"КОРД буде вміщувати в собі всього лише декілька сотень осіб на всю Україну", - повідомив А.Аваков.
Він також додав, що у МВС задоволені тим, що у складі Нацполіції вже сформований елітний підрозділ спецназу, яким є КОРД.
Нагадаємо, О.Турчинов назвав спеціальний підрозділ Національної поліції КОРД елітою нової української поліції.