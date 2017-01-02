В конгрессе заявили, что не дадут Д.Трампу отменить санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Если Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания", - сказал А.Шифф.
По его словам, в случае, если Д.Трамп предпримет шаги, чтобы их отменить, на усиление режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.