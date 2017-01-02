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12 марта, 19:49 • 102781 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 131455 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 117440 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114514 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114692 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121554 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140482 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144708 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В конгрессе заявили, что не дадут Д.Трампу отменить санкции против России

В конгрессе заявили, что не дадут Д.Трампу отменить санкции против России

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Если Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания", - сказал А.Шифф.

По его словам, в случае, если Д.Трамп предпримет шаги, чтобы их отменить, на усиление режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

 

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