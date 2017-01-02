У конгресі заявили, що не дадуть Д.Трампу скасувати санкції проти Росії

“Чесно кажучи, ми в Конгресі не вважаємо, що вжитих заходів достатньо для стримування”, — сказав А.Шифф.

За його словами, у разі, якщо Д.Трамп зробить кроки, щоб їх скасувати, на посилення режиму санкцій будуть наполягати не тільки демократи, але і республіканці, у тому числі сенатор Джон Маккейн.