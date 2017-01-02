У конгресі заявили, що не дадуть Д.Трампу скасувати санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Якщо Дональд Трамп вирішить зняти введені адміністрацією Обами санкції проти Росії, він зіткнеться з протидією з боку конгресу США, заявив член палати представників від Демократичної партії Адам Шифф, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Чесно кажучи, ми в Конгресі не вважаємо, що вжитих заходів достатньо для стримування”, — сказав А.Шифф.
За його словами, у разі, якщо Д.Трамп зробить кроки, щоб їх скасувати, на посилення режиму санкцій будуть наполягати не тільки демократи, але і республіканці, у тому числі сенатор Джон Маккейн.