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У конгресі заявили, що не дадуть Д.Трампу скасувати санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Якщо Дональд Трамп вирішить зняти введені адміністрацією Обами санкції проти Росії, він зіткнеться з протидією з боку конгресу США, заявив член палати представників від Демократичної партії Адам Шифф, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Чесно кажучи, ми в Конгресі не вважаємо, що вжитих заходів достатньо для стримування”, — сказав А.Шифф.

За його словами, у разі, якщо Д.Трамп зробить кроки, щоб їх скасувати, на посилення режиму санкцій будуть наполягати не тільки демократи, але і республіканці, у тому числі сенатор Джон Маккейн.

 

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