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В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа

В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа

Киев  •  УНН

 • 19031 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет Палаты представителей США по этике начал расследование в отношении конгрессмена-республиканца 38-летнего Мэтта Гетца, который был одним из наиболее активных сторонников Дональда Трампа в период его президентского срока. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Палаты представителей в пятницу, 9 апреля, передает УНН.

Цитата

“Комитета известно о публичные заявления в отношении представителя (штата Флорида. — Ред.) Мэтта Гетца, который мог совершать преступления на сексуальной почве”, — говорится в заявлении.

Детали

Как следует из текста, Гетца также подозревают в употреблении нелегальных психоактивных веществ, распространения ненадлежащих изображений или видеозаписей в здании Палаты представителей, использования избирательной кампании в личных целях и получении взяток.

Ранее издание The New York Times сообщало, что министерство юстиции США ведет расследование в отношении конгрессмена по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и проституции, в том числе в отношении несовершеннолетней. Гетц все обвинения отвергает.

Кроме того, комитет Палаты представителей по этике начал расследование в отношении другого республиканца 49-летнего Тома Рида, представляющий штат Нью-Йорк, который, “возможно, совершал преступления на сексуальной почве, нарушало правила, законы или другие стандарты поведения Палаты представителей”. Сам факт расследования по обоим конгрессменов “не свидетельствует о том, что любое нарушение имело место”, подчеркивается в заявлениях на сайте Палаты представителей.

Ранее, 19 марта, об обвинениях в адрес Рида сообщило издание The Washington Post. К тому Род заявлял о своем желании баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году.

Губернатор штата Нью-Йорк обвинен в домогательствах

В феврале стало известно, что в неоднократных сексуальных домогательствах обвинен губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии США Эндрю Куомо. Генпрокурор штата Нью-Йорк проводит расследование по этому поводу, кроме того, ФБР ведет предварительное расследование относительно того, как офис губернатора обращался статистике смертности от COVID-19.

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