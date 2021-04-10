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У Конгресі США розслідують звинувачення в сексуальних злочинах колишнього соратника Трампа

Київ • УНН

 • 19055 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет Палати представників США з етики почав розслідування щодо конгресмена-республіканця 38-річного Метта Гетца, який був одним з найбільш активних прихильників Дональда Трампа в період його президентського терміну. Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті Палати представників в п’ятницю, 9 квітня, передає УНН.

Цитата

“Комітету відомо про публічні заяви відносно представника (штату Флорида. — Ред.) Метта Гетца, який міг скоювати злочини на сексуальному грунті”, — йдеться у заяві.

Деталі

Як випливає з тексту, Гетца також підозрюють у вживанні нелегальних психоактивних речовин, поширення неналежних зображень або відеозаписів в будівлі Палати представників, використання коштів виборчої кампанії в особистих цілях і отриманні хабарів.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що міністерство юстиції США веде розслідування відносно конгресмена за підозрою в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації і проституції, в тому числі стосовно неповнолітньої. Гетц всі звинувачення відкидає.

Крім того, комітет Палати представників з етики почав розслідування відносно іншого республіканця 49-річного Тома Ріда, що представляє штат Нью-Йорк, який, “можливо, скоював злочини на сексуальному грунті, що порушувало правила, закони чи інші стандарти поведінки Палати представників”. Сам факт розслідування щодо обох конгресменів “не свідчить про те, що будь-яке порушення мало місце”, підкреслюється в заявах на сайті Палати представників.

Раніше, 19 березня, про звинувачення на адресу Ріда повідомило видання The Washington Post. До того Рід заявляв про своє бажання балотуватися на пост губернатора штату Нью-Йорк в 2022 році.

Губернатор штату Нью-Йорк звинувачений в домаганнях

У лютому стало відомо, що в неодноразових сексуальних домаганнях звинувачений губернатор штату Нью-Йорк, член Демократичної партії США Ендрю Куомо. Генпрокурор штату Нью-Йорк проводить розслідування з цього приводу, крім того, ФБР веде попереднє розслідування щодо того, як офіс губернатора звертався зі статистикою смертності від COVID-19.

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