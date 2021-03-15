Сексуальний скандал з губернатором Нью-Йорка: Байден закликав говорити про відставку після закінчення розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Джо Байден вважає за доцільне дочекатися закінчення розслідування щодо губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, а вже потім ставити питання про його відставку в світлі звинувачень в сексуальних домаганнях. Про це йдеться у преспулі Білого дому, передає УНН.
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"Я думаю, що нам треба побачити, до чого призведе розслідування", - заявив американський лідер в неділю, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.
Що передувало
Раніше сенатори-демократи Чак Шумер і Кірстен Джіллібранд, що представляють у верхній палаті Конгресу США штат Нью-Йорк, закликали Куомо звільнити свою посаду в світлі скандалу. До цього з аналогічним закликом виступили щонайменше 11 демократів, які становлять цей штат в нижній палаті законодавчого органу країни.
Контекст
Скандал почався після того, як кілька жінок звинуватили Куомо, який є впливовим представником Демократичної партії, в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці. Профільний комітет нижньої палати законодавчих зборів Нью-Йорка в четвер почав розгляд, щоб визначити, чи є достатніми підстави для позбавлення Куомо повноважень губернатора. За його імпічмент висловилися багато членів законодавчих зборів штату, в тому числі демократи. Куомо заперечує свою провину і заявляє, що не має наміру йти у відставку.