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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40482 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58562 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сексуальный скандал с губернатором Нью-Йорка: Байден призвал дождаться окончания расследования

Сексуальный скандал с губернатором Нью-Йорка: Байден призвал дождаться окончания расследования

Киев  •  УНН

 • 16426 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Джо Байден считает целесообразным дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а уже потом ставить вопрос о его отставке в свете обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в пресс-пуле Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что нам нужно увидеть, к чему приведет расследование”, — заявил американский лидер в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что предшествовало

Ранее сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо освободить свой пост в свете скандала. До этого с аналогичным призывом выступили менее 11 демократов, составляющих этот штат в нижней палате законодательного органа страны.

Контекст

Скандал начался после того, как несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка в четверг начал рассмотрение, чтобы определить, достаточны основания для лишения Куомо полномочий губернатора. Касательно его импичмента высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо отрицает свою вину и заявляет, что не намерен уходить в отставку.

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