Сексуальный скандал с губернатором Нью-Йорка: Байден призвал дождаться окончания расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Джо Байден считает целесообразным дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а уже потом ставить вопрос о его отставке в свете обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в пресс-пуле Белого дома, передает УНН.
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“Я думаю, что нам нужно увидеть, к чему приведет расследование”, — заявил американский лидер в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Что предшествовало
Ранее сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо освободить свой пост в свете скандала. До этого с аналогичным призывом выступили менее 11 демократов, составляющих этот штат в нижней палате законодательного органа страны.
Контекст
Скандал начался после того, как несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка в четверг начал рассмотрение, чтобы определить, достаточны основания для лишения Куомо полномочий губернатора. Касательно его импичмента высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо отрицает свою вину и заявляет, что не намерен уходить в отставку.