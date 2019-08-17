В компьютерной системе таможенного контроля аэропортов США произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сбой работы произошел в компьютерной системе службы таможенного контроля в американских аэропортах. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News, передает УНН.
Сообщение о сбое в работе компьютерных систем подтвердили на своих официальных страницах в Twitter нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
“Для вашей информации — таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране”, — говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка.
В сообщении воздушного руководства гавани Лос-Анджелеса отмечается, что служба таможенного контроля “имеет проблемы, которые, очевидно, затронули множество аэропортов”.
“Сотрудники проводят досмотр пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, сверяйтесь с актуальной информацией о любых возможных изменениях, касающихся вашего рейса, предоставленной вашей авиакомпанией”, — подчеркивается в заявлении.
Напомним, Boeing, летевший из США в Китай, вернулся в аэропорт из-за потери детали.