У комп'ютерній системі митного контролю аеропортів США стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Збій роботи стався в комп’ютерній системі служби митного контролю в американських аеропортах. Про це повідомив в п’ятницю телеканал Fox News, передає УНН.
Повідомлення про збій в роботі комп’ютерних систем підтвердили на своїх офіційних сторінках в Twitter нью-йоркський міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді і міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія).
“Для вашої інформації — митниця зіткнулася з системним збоєм по всій країні”, — йдеться в повідомленні аеропорту Нью-Йорка.
У повідомленні повітряної керівництва гавані Лос-Анджелеса зазначається, що служба митного контролю “має проблеми, які, очевидно, зачепили безліч аеропортів”.
“Співробітники доглядають пасажирів вручну, тому, будь ласка, звіряйтеся з актуальною інформацією про будь-які можливі зміни, що стосуються вашого рейсу, наданої вашою авіакомпанією”, — підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, Boeing, що летів з США до Китаю, повернувся в аеропорт через втрату деталі.