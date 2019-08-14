Boeing, що летів з США до Китаю, повернувся в аеропорт через втрату деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Літак Boeing 777, що виконував рейс з Нью-Йорка в Шанхай, повернувся в аеропорт вильоту, випливає з даних моніторингового ресурсу FlightRadar, повідомляє УНН.
За інформацією шанхайського видання Shine, літаку довелося повернутися після того, як у нього відвалилася деталь на крилі.
Як розповів виданню один з пасажирів рейсу, професор історії в Фуданьського університеті Хоу Янгфанг, кілька людей помітили відсутню деталь після зльоту. Вони повідомили про це екіпажу. За його словами, в літаку перебувало близько 300 осіб.
За даними Sam Chui, літак 80 хвилин кружляв у небі, виробляючи паливо. Авіакомпанія China Eastern, зазначає Shine, заявила, що організувала додатковий літак до Китаю.
Нагадаємо, близько 30 людей постраждали при турбулентності на рейсі Turkish Airlines.
China Eastern Boeing 777-300ER loses piece of spoiler and adjacent panel on left wing; safely returns to New York’s JFK airport https://t.co/9lXssvEoc3 pic.twitter.com/HBT3YgB52L— Aviation24.be (@aviation24_be) August 13, 2019