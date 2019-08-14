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Boeing, що летів з США до Китаю, повернувся в аеропорт через втрату деталі

Boeing, що летів з США до Китаю, повернувся в аеропорт через втрату деталі

Київ • УНН

 • 12206 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Літак Boeing 777, що виконував рейс з Нью-Йорка в Шанхай, повернувся в аеропорт вильоту, випливає з даних моніторингового ресурсу FlightRadar, повідомляє УНН.

За інформацією шанхайського видання Shine, літаку довелося повернутися після того, як у нього відвалилася деталь на крилі.

Як розповів виданню один з пасажирів рейсу, професор історії в Фуданьського університеті Хоу Янгфанг, кілька людей помітили відсутню деталь після зльоту. Вони повідомили про це екіпажу. За його словами, в літаку перебувало близько 300 осіб.

За даними Sam Chui, літак 80 хвилин кружляв у небі, виробляючи паливо. Авіакомпанія China Eastern, зазначає Shine, заявила, що організувала додатковий літак до Китаю.

Нагадаємо, близько 30 людей постраждали при турбулентності на рейсі Turkish Airlines.

China Eastern Boeing 777-300ER loses piece of spoiler and adjacent panel on left wing; safely returns to New York’s JFK airport https://t.co/9lXssvEoc3 pic.twitter.com/HBT3YgB52L

— Aviation24.be (@aviation24_be) August 13, 2019

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