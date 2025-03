Boeing, летевший из США в Китай, вернулся в аэропорт из-за потери детали

По информации шанхайского издания Shine, самолету пришлось вернуться после того, как у него отвалилась деталь на крыле/

Как рассказал изданию один из пассажиров рейса, профессор истории в Фуданьском университете Хоу Янгфанг, несколько человек заметили недостающую деталь после взлета. Они сообщили об этом экипажу. По его словам, в самолете находилось около 300 человек.

По данным Sam Chui, самолет 80 минут кружил в небе, вырабатывая топливо. Авиакомпания China Eastern, отмечает Shine, заявила, что организовала дополнительный самолет в Китай.

Напомним, около 30 человек пострадали при турбулентности на рейсе Turkish Airlines.

China Eastern Boeing 777-300ER loses piece of spoiler and adjacent panel on left wing; safely returns to New York’s JFK airport https://t.co/9lXssvEoc3 pic.twitter.com/HBT3YgB52L

— Aviation24.be (@aviation24_be) August 13, 2019