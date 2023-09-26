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В комплексе на Прикарпатье, где произошел пожар, отдыхали дети из Киева: им организована поездка домой

В комплексе на Прикарпатье, где произошел пожар, отдыхали дети из Киева: им организована поездка домой

Киев • УНН

 • 281163 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В комплексе отдыха в Ивано-Франковской области, где произошел пожар, отдыхали дети из Киева, их эвакуировали и сейчас детям организована поездка домой, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

"В комплексе для отдыха в Ивано-Франковской области, где оздоравливались дети из Киева, ночью произошел пожар. На тот момент там находилось 148 детей из столицы", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Как отмечается, информация о пожаре в здании комплекса отдыха поступила к спасателям вечером 25 сентября.

"Все дети и персонал были эвакуированы из помещения. Пожар был ликвидирован. Дети сейчас размещены в ближайшем детском лагере, был организован завтрак, предоставлены вещи первой необходимости", - указали в КГВА.

Детей, как указано, обеспечили предметами первой необходимости, в том числе и теплыми вещами.

Цитата

"Уже организована поездка детей домой. Уже сегодня вечером поездом они отправятся в Киев, и уже завтра утром, 27 сентября, все дети вернутся домой. Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечена развозка от вокзала в районы их проживания. Все детали будут позже, после установления работниками полиции обстоятельств возникновения пожара! Сейчас все дети находятся в безопасности в стабильном психоэмоциональном состоянии!" - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним

В Ивано-Франковской области горел комплекс для отдыха.

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