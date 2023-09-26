У комплексі на Прикарпатті, де сталася пожежа, відпочивали діти з Києва: їм організовано поїздку додому
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У відпочинкову комплексі в Івано-Франківській області, де сталася пожежа, відпочивали діти з Києва, їх евакуювали і наразі дітям організовано поїздку додому, повідомили у КМВА, пише УНН.
Деталі
"У відпочинкову комплексі на Івано-Франківщині, де оздоровлювалися діти з Києва, вночі сталася пожежа. На той момент там перебувало 148 дітлахів зі столиці", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.
Як зазначається, інформація про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу надійшла до рятувальників увечері 25 вересня.
"Усі діти та персонал були евакуйовані з приміщення. Пожежа була ліквідована. Дітей нині розміщено у найближчому дитячому таборі, був організований сніданок, надані речі першої необхідності", - вказали у КМВА.
Дітей, як вказано, забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами.
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"Уже організовано поїздку дітей додому. Уже сьогодні ввечері, потягом вони відправляться до Києва, і вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому. Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання. Усі деталі будуть згодом, після встановлення працівниками поліції обставин виникнення пожежі! Наразі усі діти перебувають у безпеці у стабільному психоемоційному стані!", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо
На Івано-Франківщині горів відпочинковий комплекс.