У комплексі на Прикарпатті, де сталася пожежа, відпочивали діти з Києва: їм організовано поїздку додому

Деталі

"У відпочинкову комплексі на Івано-Франківщині, де оздоровлювалися діти з Києва, вночі сталася пожежа. На той момент там перебувало 148 дітлахів зі столиці", - ідеться у повідомленні КМВА у Telegram.

Як зазначається, інформація про пожежу у будівлі відпочинкового комплексу надійшла до рятувальників увечері 25 вересня.

"Усі діти та персонал були евакуйовані з приміщення. Пожежа була ліквідована. Дітей нині розміщено у найближчому дитячому таборі, був організований сніданок, надані речі першої необхідності", - вказали у КМВА.

Дітей, як вказано, забезпечили предметами першої необхідності, у тому числі і теплими речами.

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"Уже організовано поїздку дітей додому. Уже сьогодні ввечері, потягом вони відправляться до Києва, і вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому. Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання. Усі деталі будуть згодом, після встановлення працівниками поліції обставин виникнення пожежі! Наразі усі діти перебувають у безпеці у стабільному психоемоційному стані!", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо

На Івано-Франківщині горів відпочинковий комплекс.