В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46233 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64576 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108222 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143912 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195178 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193233 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279307 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327109 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157848 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143145 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

В Колумбии террористы хотели взорвать взлетную полосу

Киев  •  УНН

 • 14456 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Военные Колумбии предотвратили теракт на северо-востоке страны, где злоумышленники хотели создать минное поле на взлетной полосе. Пр это пишет УНН со ссылкой на сайт колумбийской армии.

Детали

Силы Национальной армии во время военной операции "предотвратили террористической акции, которую пытались осуществить члены остаточной организованной вооруженной группы 33 в селе Куатро Ескинас муниципалитета Теорама".

Злоумышленники хотели взорвать две самодельных взрывчатки на взлетной полосе, где ранее приземлялся самолет с вакцинами.

Напомним

В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек. Во время военных операций на северо-западе Пакистана были убиты 8 террористов , включая трех командиров.

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