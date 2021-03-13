У Колумбії терористи хотіли підірвати злітну смугу

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Сили Національної армії під час військової операції “запобігли терористичній акції, яку намагалися здійснити члени Залишкової організованої збройної групи 33 в селі Куатро Ескінас муніципалітету Теорама”.

Зловмисники хотіли підірвати дві саморобних вибухівки на злітній смузі, де раніше приземлявся літак з вакцинами.

Нагадаємо

У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. Під час військових операцій на північному заході Пакистану було вбито 8 терористів, включаючи трьох командирів.