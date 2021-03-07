Війська Пакистану вбили 8 терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Під час військових операцій на північному заході Пакистану було вбито 8 терористів, включаючи трьох командирів. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Вісім терористів були вбиті в двох окремих операціях пакистанськими силами безпеки в північно-західному районі племені Північний Вазірістан.
Операції на основі розвідки проводились у двох різних районах округу, розташованому вздовж кордону між Пакистаном та Афганістаном у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва.
Терористи належали до різних угруповань Тегерік-е-Талібан Пакистан і продовжували брати участь у терористичній діяльності проти сил безпеки, правоохоронних органів та місцевих жителів цього району з 2009 року.
Терористи також здійснювали напади на саморобні вибухові пристрої, стрілянину, вбивство цілей, викрадення людей з метою викупу та вимагання.
Нагадаємо
У районі Сібі в південно-західній частині Пакистану провінції Белуджистан вибухнула міна, загинуло п'ять людей, ще п'ять людей постраждали.
Невідомі бойовики застрелили трьох людей в околицях столиці Пакистану Ісламабаду.