Войска Пакистана убили 8 террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во время военных операций на северо-западе Пакистана были убиты 8 террористов, включая трех командиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Восемь террористов были убиты в двух отдельных операциях пакистанскими силами безопасности в северо-западном районе племени Северный Вазиристан.
Операции на основе разведки проводились в двух разных районах округа, расположенного вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Террористы принадлежали к разным группировкам Тегерик-э-Талибан Пакистан и продолжали участвовать в террористической деятельности против сил безопасности, правоохранительных органов и местных жителей этого района с 2009 года.
Террористы также совершали нападения на самодельные взрывные устройства, стрельбу, убийство целей, похищение людей с целью выкупа и вымогательство.
Напомним
В районе Сиби в юго-западной части Пакистана провинции Белуджистан взорвалась мина, погибли пять человек, еще пять человек пострадали.
Неизвестные боевики застрелили трех человек в окрестностях столицы Пакистана Исламабада.