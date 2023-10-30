В Колорадо начнется судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года - СМИ

Киев. 31 октября. УНН. В понедельник в штате Колорадо начинается судебный процесс, который должен определить, будет ли экс-президент США Дональд Трамп дисквалифицирован на выборах в 2024 году, из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.